Пентагон раскрыл численность военной группировки в Сирии и Ираке

Около пяти тысяч военнослужащих США расквартированы в Сирии и Ираке, заявила журналистам пресс-секретарь американского военного ведомства Дана Уайт, передает РИА Новости.

"Наша численность в Сирии и Ираке составляет около пяти тысяч. Это число приблизительно", — сказала Уайт. Она отказалась сообщить, каково число военнослужащих в каждой из этих стран.

США проводят в Ираке и Сирии операции против ИГ, причем власти Сирии не давали на это разрешение.

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