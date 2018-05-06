Извергающийся вулкан на Гавайях уничтожил пять домов

6 мая 2018 04:15 (UTC+04:00)

В результате извержения вулкана Килауэа, расположенного на Большом острове (Гавайи), лавой уничтожено пять домов, передает Интерфакс со ссылкой на информагентство Associated Press.

В связи с извержением из своих жилищ эвакуированы около 1,7 тысяч человек.

В четверг в окрестностях вулкана открылось восемь трещин, каждая длиной в несколько сотен метров. Все они расположены в сельской местности; в эпицентре природной катастрофы оказался поселок Леилани-Эстейтс. Две из них активно извергают лаву, из остальных идет пар и газ. Местных жителей предупреждают об опасном повышении уровня диоксида серы в воздухе.

Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире.

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