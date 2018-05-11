Береговая охрана США перехватила в Тихом океане шесть тонн кокаина

11 мая 2018 03:29 (UTC+04:00)

Корабли береговой охраны США доставили в один из портов штата Флорида около 6 тонн кокаина, перехваченного в ходе операций в восточной части Тихого океана, передает РИА Новости.

В патрулировании, длившемся с конца февраля до середины апреля, принимали участие три катера ведомства, говорится в заявлении береговой охраны. Конфискованный груз принадлежит шести отдельным судам, перехваченным в международных водах у берегов Мексики и стран Центральной и Южной Америки.

Наиболее отличился экипаж катера James, на его счету три перехваченных корабля контрабандистов-наркодельцов и свыше 2 тонн конфискованного кокаина.

Вся партия наркотиков, стоимость которой на "черном рынке" составляет 180 миллионов долларов, была выгружена в порту города Форт-Лодердейл для дальнейшего уничтожения.

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