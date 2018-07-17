Число пострадавших при выбросе лавы на Гавайях выросло до 23 человек

Количество пострадавших в результате выброса лавы из вулкана Килауэа на Гавайях увеличилось до 23, информирует портал Hawaii News Now со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших. Выброс лавы произошел утром в понедельник, вулканическая бомба из лавы упала на судно, на борту которого находились 49 пассажиров и три члена экипажа, и пробила дырку в крыше. Одна из пострадавших была госпитализирована с переломом бедра, другие пассажиры получили ожоги и царапины.

По данным портала, вулканическая бомба была размером с баскетбольный мяч.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Последнее его извержение началось 2 января 1983 года и продолжается до сих пор. В начале мая после активизации вулкана власти объявили эвакуацию населения, затронувшую около 10 тысяч человек, более 700 домов оказались разрушены.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что архипелаг Гавайи увеличил свой размер на более чем два квадратных километра из-за извержения вулкана.

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