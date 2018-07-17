Число пострадавших при выбросе лавы на Гавайях выросло до 23 человек

17 июля 2018 03:28 (UTC+04:00)

Количество пострадавших в результате выброса лавы из вулкана Килауэа на Гавайях увеличилось до 23, информирует портал Hawaii News Now со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших. Выброс лавы произошел утром в понедельник, вулканическая бомба из лавы упала на судно, на борту которого находились 49 пассажиров и три члена экипажа, и пробила дырку в крыше. Одна из пострадавших была госпитализирована с переломом бедра, другие пассажиры получили ожоги и царапины.

По данным портала, вулканическая бомба была размером с баскетбольный мяч.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Последнее его извержение началось 2 января 1983 года и продолжается до сих пор. В начале мая после активизации вулкана власти объявили эвакуацию населения, затронувшую около 10 тысяч человек, более 700 домов оказались разрушены.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что архипелаг Гавайи увеличил свой размер на более чем два квадратных километра из-за извержения вулкана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Власти Индонезии закрыли аэропорт на Бали из-за активизации вулкана Агунг
Другие страны 29 июня 05:42
Жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 27 детей
Другие страны 13 июня 02:32
В Гватемале снова активизировался вулкан Фуэго
Другие страны 12 июня 22:20
Вулкан уничтожил туристическую инфраструктуру на гавайском Большом острове
США 8 июня 08:47
Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 109 человек
Другие страны 8 июня 04:46
Пострадавших при извержении вулкана в Гватемале детей будут лечить в США
В мире 7 июня 21:27
Лента новостей
В Нигерии более 40 человек погибли в результате наводнения
Другие страны 04:14
Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США, заверил Путин
Россия 03:43
В Турции произошел взрыв на фабрике, есть раненые
Турция 03:03
Гендиректор авиакомпании назвал причину авиакатастрофы на Кубе
Другие страны 02:55
Белый дом: Советы безопасности РФ и США наладят непрерывный диалог рабочего уровня
США 02:27
В Бразилии столкновение одиннадцати машин унесло жизни восьми человек
Другие страны 02:03
Президент Финляндии посетит Россию с визитом 22 августа
Европа 01:22
Трамп призвал Россию и США взаимодействовать ради светлого будущего
США 00:50
Более 300 тысяч человек вышли на улицы Загреба встречать сборную Хорватии
Спорт 00:31