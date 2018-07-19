Трамп заявил о возможности решения всех проблем, поднятых в Хельсинки

19 июля 2018 18:27 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести вторую встречу с российским лидером Владимиром Путиным в развитие саммита в Хельсинки, отметив, что все проблемы, которые обсуждались в ходе переговоров, могут быть решены, передает РИА Новости.

"Я жду нашей второй встречи, чтобы мы могли начать обсуждать реализацию некоторых из моментов, которые мы обсуждали, — написал Трамп в четверг в Twitter.

По словам Трампа, есть множество ответов на поставленные вопросы. "Но все (эти проблемы) можно решить!" — добавил он.

Первая полноформатная встреча президентов Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Помощник президента России Юрий Ушаков в четверг сообщил, что проведение нового саммита РФ и США пока не обсуждалось.

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