США хотят активизировать диалог с Россией, заявили в Пентагоне

22 июля 2018 00:19 (UTC+04:00)

США заинтересованы в активизации диалога с Россией по вопросам стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения, заявил заместитель главы Пентагона Джон Руд, пишет РИА Новости.

"Мы хотели бы больше поговорить о стратегической стабильности, чтобы убедиться, что между США и Россией есть четкое понимание насчет этого крайне смертоносного оружия, которое есть у нас с ними, а также поговорить о будущем нераспространения (ОМУ)", — сказал Руд, выступая на форуме в Аспене в штате Колорадо.
"У нас есть общие интересы в области нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки. Это та сфера, где у нас было хорошее сотрудничество с Россией в прошлом. Это одна из областей, в которой мы можем сотрудничать, если наши интересы будут в достаточной степени совпадать", — добавил он.

Последнее условие Руд в целом назвал главным для сотрудничества с Россией, отметив, что когда оно соблюдается, США должны "изучать возможности" для такого сотрудничества.

Вопросы стратегической стабильности обсуждались 16 июля на первой полноформатной встрече президентов России и США в Хельсинки. По ее итогам в Минобороны РФ заявили о готовности к практической реализации договоренностей глав государств в сфере международной безопасности.

В свою очередь в Пентагоне в ответ на соответствующий запрос РИА Новости заявили, что пока не могут сообщить о каких-либо планах по сотрудничеству с Россией.

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