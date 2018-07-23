Минфин США подтвердил, что Трамп посетит саммит G20 в Аргентине

23 июля 2018 04:38 (UTC+04:00)

Министр финансов США Стивен Мнучин в воскресенье подтвердил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит саммит G20 в Аргентине, который пройдет 30 ноября – 1 декабря, сообщает РИА Новости.

"Он едет (на саммит). Я буду рад вернуться сюда вместе с ним … Знаю, что он очень ждет продуктивных дискуссий с лидерами (государств и правительств – ред.)", — сказал Мнучин на пресс-конференции в Буэнос-Айресе по итогам заседания министров финансов стран G20.

Ранее о возможности встречи с Трампом на саммите G20 заявил президент РФ Владимир Путин.

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