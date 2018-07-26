Пенс заявил о падении ИГ

26 июля 2018 19:37 (UTC+04:00)

Так называемый "халифат" террористической группировки "Исламское государство" прекратил свое существование, но борьба с террористами будет продолжена, заявил вице-президент США Майк Пенс, передает РИА Новости.

"С гордостью могу сообщить, что ИГ бежит, их халифат пал, и я обещаю, что мы не успокоимся, пока ИГ не стерта с лица земли", — заявил Пенс, выступая на международной министерской встрече по вопросам свободы вероисповедания в госдепартаменте США.

Группировка ИГ в 2014 году захватила значительные территории в Сирии и Ираке и провозгласила на них свой "халифат". С этого времени США и их союзники проводят против ИГ военную операцию.

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