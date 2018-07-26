США отказались принять участие во встрече по Сирии в Сочи

26 июля 2018 23:27 (UTC+04:00)

США не станут участвовать в очередной встрече высокого уровня по Сирии в астанинском формате в Сочи 30-31 июля, в том числе в качестве наблюдателя, однако готовы сотрудничать с Россией в сфере урегулирования ситуации в арабской стране под эгидой ООН. Об этом сообщил в четверг ТАСС представитель Госдепартамента.

"Соединенные Штаты не будут принимать участие в качестве наблюдателя или в каком-либо другом официальном качестве", - сказал он. При этом во внешнеполитическом ведомстве в очередной раз обратили внимание на то, что США "остаются сосредоточены на переговорах под эгидой ООН в Женеве и достижении субстантивного прогресса на этих переговорах". "Другие дипломатические каналы и площадки служат лишь фактором, отвлекающим от имплементации резолюции Совета Безопасности ООН 2254", - утверждал представитель Госдепартамента.

"Мы по-прежнему будем работать с ООН и другими сторонами, включая Россию, с целью стимулирования всех возможных усилий для продвижения политического пути [урегулирования кризиса], призыв к чему содержится в резолюции 2254 и совместном заявлении президентов [США Дональда] Трампа и [РФ Владимира] Путина, сделанном в Дананге", - отметил он. При этом во внешнеполитическом ведомстве призвали всех участников астанинского процесса "перенаправить свои усилия на женевский процесс и полностью поддержать усилия спецпредставителя генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры".

Резолюция СБ ООН 2254 была принята в декабре 2015 года в поддержку мирного урегулирования конфликта в Сирии. Документ предусматривал вступление в переговоры представителей оппозиции и правительства в январе 2016 года с целью формирования правительства, принятия конституции и проведения всеобщих выборов в течение 18 месяцев после начала дискуссий.

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