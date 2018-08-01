Трамп рассказал о строительстве стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече со своими сторонниками в городе Тампа в штате Флорида, что участки стены на границе с Мексикой уже строятся, запись выступления президента приводит телеканал Fox News.

"Мы уже начали строительство стены. У нас есть 1,6 миллиарда долларов, и мы начали строить большие участки стены", — сказал Трамп.

Президент добавил, что в стране будет обеспечена "грандиозная безопасность на границах", в том числе за счет возведения стены.

Ранее Трамп заявлял в Twitter, что ему придется "прекратить работу" правительства, если демократы не проголосуют за безопасность границ, что включает в себя строительство стены. По мнению президента США, необходимо избавиться от "лотереи" и перейти к системе иммиграции, основанной на заслугах.

Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

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