Мексиканский министр рассказал, как продвигаются переговоры по НАФТА

Министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо заявил в четверг, что переговоры по модернизации соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА продвигаются в трехстороннем формате, пишет ТАСС.

Ранее США заявляли о возможности отдельных переговоров с Мексикой и Канадой по НАФТА. И Мексика, и Канада заявляли о заинтересованности сохранить трехсторонних формат переговоров.

"Мы двигаемся вперед к тому, что, как мы ожидаем, сможет обеспечить трехстороннее соглашение", — приводит портал Excelsior заявление Гуахардо.

США, Мексика и Канада ведут эти переговоры по настоянию Дональда Трампа. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер ранее заявляли, что переговоры по НАФТА могут быть завершены уже в августе.

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