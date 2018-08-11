Три подростка погибли в ДТП в США

11 августа 2018 01:45 (UTC+04:00)

Трое несовершеннолетних погибли, еще десять человек получили ранения в результате ДТП с фургоном на юге американского штата Миссури, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, в фургоне находились 13 человек, все они являлись прихожанами церкви и направлялись в загородную поездку.

По пути фургон перевернулся и врезался в дерево. В результате инцидента погибли 17-летняя и 14-летняя девочки и 16-летний мальчик, три человека серьезно пострадали, еще семь получили легкие ранения.

Полиция проводит расследование происшествия.

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