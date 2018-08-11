В США разбился пассажирский самолет, угнанный из аэропорта Сиэтла

Береговая охрана США получила сообщения о том, что из аэропорта американского города Сиэтл угнан самолет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на ведомство. Об этом пишет РИА Новости.

Телеканал сообщает, что через 15 минут власти также получили сообщения, что рядом с островом Кетрон в штате Вашингтон виднеется столб дыма. К месту инцидента направились спасатели.

Телеканал ABC указывает со ссылкой на источник, что лайнер разбился.