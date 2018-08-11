Трампа проинформировали об инциденте с угнанным самолетом в Сиэтле

11 августа 2018 21:20 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте с угнанным самолетом в Сиэтле, он следит за развитием ситуации, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"Президента проинформировали об инциденте с угнанным самолетом из аэропорта в Сиэтле, и он следит за ситуацией по мере поступающей информации. Федеральные власти оказывают помощь в расследовании, которое проводится местными властями", — говорится в распространённом заявлении Сандерс.

Ранее сообщалось, что сотрудник авиакомпании Horizon Air произвел несанкционированный вылет самолета из аэропорта Сиэтла Такома. Пассажиров в самолете не было. Как сообщил офис шерифа, инцидент не связан с терроризмом, угон воздушного судна совершил мужчина с суицидальными намерениями. По данным СМИ, он не обладал необходимыми знаниями о том, как совершить посадку и действовал в одиночку. Во время полета самолет сопровождали истребители F-15. Лайнер разбился на юге залива Пьюджет.

Местные СМИ сообщали, что 29-летний молодой человек, угнавший самолет, проживал в округе Пирс и работал механиком в аэропорту. Как сообщается на сайте авиакомпании, сотрудники наземных служб направляют самолеты после посадки, отвечают за противообледенительную обработку воздушных судов и выдачу багажа. Имя мужчины официально не называется. Как отмечает местная газета Seattle Times, в разговорах с ним авиадиспетчеры называли его "Рич" и "Ричард".

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