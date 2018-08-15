Lockheed Martin получила $2,9 миллиона на оповещающие о ракетах спутники

15 августа 2018 06:21 (UTC+04:00)

Компания Lockheed Martin получила контракт от ВВС США на 2,9 миллиона долларов для разработки трех спутников нового поколения, способных оповещать о приближающихся ракетах, передает РИА Новости со ссылкой на издание Space News.

По данным издания, компания будет ответственна за производство трех надземных инфракрасных спутников, которые будут выведены на геосинхронную орбиту. Окончание работ назначено на апрель 2021 года. ВВС планируют запустить спутник в 2023 году.

"ВВС хотят новый комплекс, предупреждающий о приближении ракеты, в большей степени способный противостоять противокосмическому оружию, разрабатываемому Китаем и Россией", — пишет издание.

Представитель Lockheed Martin Чип Эшенфельдер заявил, что компания "будет тесно сотрудничать с ВВС по быстрой разработке более продвинутого, стабильного потенциала в предупреждении о ракетах у спутников".

"Мы понимаем необходимость все делать быстро, совершенствуя нашу позицию, касающуюся национальной безопасности, по отношению к возникающим угрозам в мире", — приводит издание слова Эшенфельдера.

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