США сократят финансирование программ помощи Сирии

17 августа 2018 19:16 (UTC+04:00)

Администрация президента США Дональда Трампа сокращает финансирование программ, направленных на стабилизацию ситуации в Сирии, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников, передает РИА Новости.

Собеседники агентства подчеркнули, что представители администрации американского президента уже уведомили конгресс об отказе направить 200 миллионов долларов на программы помощи Сирии. Предполагается, что эти деньги будут направлены на другие цели, отмечает агентство.

По данным источников, недостаток в финансировании программ будет восполнен благодаря помощи со стороны партнеров США по международной коалиции, которые ранее обещали направить на эти программы дополнительно 300 миллионов долларов. Как отмечает агентство, администрация таким образом следует обещаниям Трампа прекратить участие США в Сирии и сократить деятельность Вашингтона в стране.

В мае представитель госдепа США сообщила РИА Новости, что США пересматривают программы помощи Сирии по инициативе президента Дональда Трампа, включая поддержку "Белых касок".

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