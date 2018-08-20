Экс-адвоката Трампа подозревают в незаконном получении кредитов более чем на $20 млн

Федеральные власти США подозревают бывшего адвоката президента Майкла Коэна в финансовых махинациях с целью получения кредитов на общую сумму более $20 млн. Об этом, как передает ТАСС, сообщила газета The New York Times.

По словам ее источников, проверку на этот счет в отношении юриста проводят в Нью-Йорке. Ожидается, что обвинения Коэну могут быть предъявлены уже в текущем месяце.

По данным газеты, Коэна, в частности, подозревают в том, что он получил кредиты на сумму свыше $20 млн на нужды своей таксомоторной компании, предоставив банкам заведомо ложные сведения о своих активах. Как отмечается в публикации, адвокат в свете разбирательства может согласиться сотрудничать со следователями. Договоренность может предполагать, в частности, его содействие подчиненным спецпрокурора США Роберта Мюллера, курирующего расследование относительно приписываемого РФ вмешательства в американские выборы.

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