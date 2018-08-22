Помпео и наследный принц Абу-Даби обсудили меры по борьбе с экстремизмом

Госсекретарь США Майкл Помпео и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсудили меры по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Об этом, как передает ТАСС, сообщило Информационное агентство ОАЭ.

По его информации, стороны обсудили стратегическое сотрудничество между двумя странами и пути его укрепления в различных областях. Они также обсудили способы усиления мер по борьбе с экстремизмом и терроризмом и стратегии по установлению безопасности, стабильности и достижения мира в регионе, отмечает агентство.

По его данным, Помпео и наследный принц обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке, а также приверженность обеих стран установлению мира в регионе.

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