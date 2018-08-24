В США число отравившихся салатами из McDonald's превысило 500

Число людей, отравившихся салатами из сети ресторанов McDonald's в США, превысило 500, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный Центр по контролю и профилактике заболеваний.

В середине июля сообщалось о приблизительно 90 случаях заболевания циклоспорозом, причиной которого стали салаты McDonald's.

Расследование показало, что возбудитель болезни микроскопический паразит Cyclospora cayetanensis находился в салате Fresh Express из римского салата и моркови. После начала вспышки заболевания руководство сети отозвало подозрительные салаты из трех тысяч точек питания и сменило поставщика продуктов.

Все случаи заболевания были подтверждены лабораторно. Отмечается, что 24 заболевшим потребовалась госпитализация. Всего отравления были зарегистрированы на территории 16 штатов.

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