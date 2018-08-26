Трамп и Обама выразили соболезнования из-за кончины Маккейна

26 августа 2018 06:29 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама выразили соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна, передает РИА Новости.

"Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами", — написал Трамп в своем Twitter.

Офис Обамы за несколько минут до Трампа распространил пространное заявление с соболезнованиями.

По словам Обамы, его борьба с Маккейном на президентских выборах 2008 года была взаимоуважительной и "благородной".

"При всех наших разногласиях мы разделяли верность высшему идеалу, за который боролись, выходили на митинги и приносили жертвы поколения американцев и иммигрантов", — пишет Обама. Его слова можно трактовать как скрытую критику в адрес Трампа, который в прошлом открыто враждовал с Маккейном и объявил жесткую политику по нелегальной иммиграции.

Сенатор США от Аризоны Маккейн скончался в возрасте 81 года.

Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.

Маккейн считался одним из наиболее влиятельных американских политиков. Он последовательно выступал за жесткую внешнюю политику.

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