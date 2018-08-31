В Нью-Мексико в аварии с автобусом погибли четыре человека

Не менее четырех человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовой фурой в американском штате Нью-Мексико, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

По предварительным данным, фура пересекла разделительную линию и врезалась в автобус компании Greyhound. В результате столкновения передняя часть автобуса оказалась смята.

В автобусе находилось 47 пассажиров. Телеканал сообщают о многих пострадавших, но их точное число не уточняется.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.