В Нью-Мексико в аварии с автобусом погибли четыре человека

Не менее четырех человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовой фурой в американском штате Нью-Мексико, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.
По предварительным данным, фура пересекла разделительную линию и врезалась в автобус компании Greyhound. В результате столкновения передняя часть автобуса оказалась смята.
В автобусе находилось 47 пассажиров. Телеканал сообщают о многих пострадавших, но их точное число не уточняется.
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