В Нью-Мексико в аварии с автобусом погибли четыре человека

31 августа 2018 03:30 (UTC+04:00)

Не менее четырех человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовой фурой в американском штате Нью-Мексико, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

По предварительным данным, фура пересекла разделительную линию и врезалась в автобус компании Greyhound. В результате столкновения передняя часть автобуса оказалась смята.

В автобусе находилось 47 пассажиров. Телеканал сообщают о многих пострадавших, но их точное число не уточняется.

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