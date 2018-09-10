Госдепартамент объявил о закрытии представительства Палестины в Вашингтоне

Госдепартамент США объявил в понедельник о решении закрыть дипломатическую миссию Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, передает ТАСС.

"После тщательного анализа [вашингтонская] администрация установила, что вашингтонское представительство Организации освобождения Палестины должно быть закрыто", - отметила она.

Науэрт также добавила, что "администрация решила, что представительство ООП в Вашингтоне будет закрыто при текущем положении дел".

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