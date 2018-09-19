Число жертв циклона "Флоренс" в США увеличилось до 37

Число погибших из-за пост-тропического циклона "Флоренс" в США возросло до 37 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

Ранее поступала информация о 31 погибшем. Как отмечает AP, 27 жертв приходятся на штат Северная Каролина. В соседней Южной Каролине во вторник вечером утонули две женщины, которых перевозили в фургоне шерифа. Машина съехала с дороги и упала в воду.

В Северной Каролине без электроснабжения остаются около 760 тыс. потребителей, в Южной Каролине - более 130 тыс. человек. Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. В частности, из-за наводнений погибли примерно 3,4 млн кур и около 5,5 тыс. свиней.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

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