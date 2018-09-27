Лидеры США и Японии договорились начать переговоры о торговом соглашении

27 сентября 2018 00:47 (UTC+04:00)

Лидеры США и Японии договорились начать обсуждение двустороннего торгового соглашения, как только будут завершены необходимые для этого процедуры в каждой из их стран, говорится в заявлении по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передает РИА Новости.

"США и Япония после завершения необходимых внутренних процедур начнут переговоры о торговом соглашении между США и Японией по товарам, а также по другим ключевым сферам, включая услуги, которые могут привести к скорым достижениям", — сказано в документе, распространенном пресс-службой Белого дома.

Трамп отметил важность зеркальной торговли и уменьшения торгового дефицита, а Абэ подчеркнул важность свободной, честной и основанной на правилах торговли, говорится в тексте.

В ходе переговоров по соглашению о торговле стороны обязались учитывать интересы друг друга. Интерес США обозначен как условия доступа на рынки в автомобильном секторе, которые позволят увеличить производство машин и количество рабочих мест в Соединенных Штатах. Япония обозначила интерес в максимальном доступе на американский рынок своей продукции из отраслей: сельское хозяйство, рыболовство, лесная промышленность.

Кроме того, стороны обязались усилить сотрудничество в сфере защиты своих компаний от действий третьих стран, не соответствующих правилам рыночной торговли, а также приложить усилия для скорейшего решения вопросов, связанных с торговыми пошлинами.

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