Истребитель США F-35B впервые совершил боевой вылет и нанес удар по талибам - СМИ

ВВС США впервые применили многоцелевой истребитель F-35B для нанесения удара по противнику. Это были позиции движения "Талибан" в Афганистане. Об этом, как передает ТАСС, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на три источника в министерстве обороны Соединенных Штатов.

По их данным, боевой вылет F-35B состоялся в пределах последних 24 часов. Экипаж истребителя поразил выбранную неподвижную цель. Данная модификация F-35B разработана для Корпуса морской пехоты США и приспособлена для взлета и посадки на десантные суда класса Essex.

F-35B - многоцелевой истребитель, который сочетает в себе стелс-технологии, сверхзвуковую скорость, возможность вертикальной посадки и укороченного взлета. В бюджете минобороны на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября текущего календарного года, предусмотрены средства на закупку 48 F-35A - базовой модели для ВВС, хотя ранее предполагалось приобретать по 60 истребителей в год.

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