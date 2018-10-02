Госдепартамент: США ждут от России выполнения своих обязательств по ДРСМД

2 октября 2018 23:42 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты выполняют свои обязательства в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и ожидают, что Россия будет действовать в том же ключе. Такую позицию озвучила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов, комментируя высказывания постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон по этой проблематике, пишет ТАСС.

"Настоящая ситуация, при которой Россия грубо нарушает центральное положение в рамках ДРСМД, недопустима. Наша цель - соблюдение Россией [своих обязательств]", - сказала она. По ее словам, "Соединенные Штаты привержены выполнению своих обязательств в рамках нераспространения оружия и ожидает от России того же".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия передала Сирии комплекс С-300
Россия 2 октября 22:35
В Пентагоне заявили, что передача С-300 Дамаску не влияет на операции США в Сирии
США 2 октября 20:18
Узбекистан и Нижегородская область будут сотрудничать в сельском хозяйстве и образовании
Бизнес 2 октября 19:56
Стал известен объем транзита азербайджанской нефти по территории РФ в сентябре
Энергетика 2 октября 19:03
Казахстан стал единственной страной СНГ, где RIo Tinto активно работает (Эксклюзив)
Бизнес 2 октября 18:31
Россия упростит торговые процедуры с Азербайджаном для своевременной доставки грузов (Эксклюзив)
Бизнес 2 октября 17:59
Лента новостей
Инфляция в Казахстане составила 3,3 процента с начала года
Бизнес 00:38
Туркменистан заинтересован в привлечении американских инвестиций
Бизнес 00:37
Полиция Лондона задержала мужчину, напавшего с ножом на пассажиров метро
Европа 00:26
Помпео встретится с Ким Чен Ыном 7 октября в Пхеньяне
США 2 октября 23:43
"Манчестер Сити" обыграл "Хоффенхайм" в матче группового этапа Лиги чемпионов
Европа 2 октября 23:06
Пашинян пообещал уйти в отставку после увольнения ряда министров
Армения 2 октября 22:41
Россия передала Сирии комплекс С-300
Россия 2 октября 22:35
Протестующие заблокировали здание парламента в Ереване
Армения 2 октября 21:53
Туркменистан заинтересован в привлечении американских инвестиций
Туркменистан 2 октября 21:51