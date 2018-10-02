Госдепартамент: США ждут от России выполнения своих обязательств по ДРСМД

Соединенные Штаты выполняют свои обязательства в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и ожидают, что Россия будет действовать в том же ключе. Такую позицию озвучила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов, комментируя высказывания постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон по этой проблематике, пишет ТАСС.

"Настоящая ситуация, при которой Россия грубо нарушает центральное положение в рамках ДРСМД, недопустима. Наша цель - соблюдение Россией [своих обязательств]", - сказала она. По ее словам, "Соединенные Штаты привержены выполнению своих обязательств в рамках нераспространения оружия и ожидает от России того же".

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