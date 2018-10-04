При стрельбе в Южной Каролине ранены четыре полицейских, убит один

4 октября 2018 04:33 (UTC+04:00)

Неизвестный открыл стрельбу стрельбу в американском городе Флоренс (штат Южная Каролина), сообщает экстренная служба города. Ранены 4 полицейских, один полицейский скончался, как передаёт РИА Новости сообщает местная телестанция WPDE.

"Стрельба завершилась, подозреваемый находится под стражей", — сообщается в Twitter экстренной службы.

По его данным, еще два правоохранителя находятся в критическом состоянии.

Как ранее сообщили в экстренной службе города, неизвестный открыл стрельбу и ранил пятерых полицейских. Подозреваемый был схвачен.

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