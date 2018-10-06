Министр торговли США рассказал об "отравленной пилюле" в соглашении USMCA

Американский министр торговли Уилбур Росс в интервью сравнил с отравленной пилюлей один из пунктов торгового договора USMCA между США, Мексикой и Канадой, по сути дающий Вашингтону право вето в отношении договоренностей двух стран с другими партнерами. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

"Это логично, это что-то вроде отравленной пилюли", — сказал министр.

Согласно этому пункту, если одна из трех стран заключает торговую сделку с государством с нерыночной экономикой, две другие имеют право выйти из соглашения и согласовать двустороннее соглашение между собой. Как отмечает агентство, таким образом Вашингтон хочет гарантировать, что отношения Канады и Мексики с другими партнерами регулируются рыночными принципами, на выполнении которых США настаивают в отношениях с Китаем. Росс не исключил, что в будущем это положение может быть добавлено в другие торговые соглашения США.

Ранее координатор консультативного совета по стратегическим переговорам Координационного предпринимательского совета Мексики Мойсес Калач заявлял, что USMCA предполагает уведомление партнеров о намерении вступить в торговые соглашения с другими странами. По его словам, речь идет, в том числе, о Китае. При этом одна из статей нового соглашения предполагает, что страны USMCA будут воздерживаться от вступления в торговые соглашения со странами, которые не относятся к рыночным. В случае появления намерений начать подобные переговоры страны должны за три месяца до их начала сообщить об этом партнерам по USMCA, отметил Калач.

США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA. Трамп надеется подписать соглашение до конца ноября, сделку еще предстоит одобрить парламентам трех стран. Соглашение должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Оно станет крупнейшим торговым пактом в мире, охватывая взаимную торговлю на 1,3 триллиона долларов в год.

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