Глава МВБ США обвинила Китай, Иран, КНДР и РФ в попытках подорвать нацбезопасность

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила в ходе слушаний в профильном комитете Сената США, что власти Китая, Ирана, КНДР и России будто бы пытаются подорвать национальную безопасность США и якобы используют для этого киберпространство, шпионаж, а также финансовые и торговые инструменты, передает в среду ТАСС.

"Фактически угроза Соединенным штатам со стороны наших иностранных соперников находится на высочайшем уровне со времен холодной войны", - заявила министр и добавила, что для "подрыва безопасности США" будто бы используются "все инструменты - финансы, торговля, кибервмешательство, шпионаж и другие".

Нильсен вновь заявила о подозрениях Вашингтона в том, что Москва якобы вмешивалась в американские президентские выборы - 2016. "И хотя эта кампания не повлияла на итоги голосования, это была прямая атака на нашу демократию. Мы не должны и не можем вновь допускать такие атаки", - утверждает Нильсен. Министр также выступила с утверждением, будто бы Россия и КНДР участвовали в запуске в 2017 году "вредоносных вирусов, которые распространились по миру и нанесли урон на миллиарды долларов" финансовой системе.

Следует отметить, что Москва не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на ход выборов в США.

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