Ураган "Майкл" в США ослаб до тропического шторма

11 октября 2018 09:11 (UTC+04:00)

Ураган "Майкл" ослаб до тропического шторма. Об этом сообщает в четверг РИА Новости со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным NHC, центр урагана находится над центральной частью Джорджии.

Центр отмечает, что сохраняется большая скорость ветра. Ранее снизившаяся до 150 км/ч, скорость теперь понизилась до 120 км/ч.

Ранее власти Флориды сообщили о первой жертве урагана "Майкл", который обрушился на северное побережье штата в среду. Мужчина из округа Гэдсден погиб после того, как на его дом обрушилось дерево и перекрыло ему выход, сообщил офис местного шерифа.

Ураган "Майкл" существенно ослаб после выхода на побережье, ранее скорость ветра достигала 250 километров в час, сообщал Национальный центр по предупреждению об ураганах. Угроза исходит не только от сильнейшего ветра, но и от ливней и сопровождающих их наводнений. Потенциальный ущерб от урагана оценивается в миллиарды долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минэнерго США огласило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 09:53
Крупное падение котировок произошло на фондовых биржах Китая
Китай 09:45
Enbridge остановила прокачку по газопроводу в Канаде и США из-за взрыва
США 07:04
Жителя Нью-Йорка задержали за планы взорвать бомбу в Вашингтоне
США 04:19
Tesla близка к покупке за $145 млн участка земли под завод в Шанхае - СМИ
США 03:25
Индекс Dow Jones упал на 3% на фоне повышения доходности гособлигаций США
Бизнес 01:38
Лента новостей
Российская компания поставит в Узбекистан оборудование для добычи золота
Бизнес 10:01
Казахстанская компания поможет построить в Ташкенте завод по переработке отходов
Бизнес 09:56
Минэнерго США огласило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 09:53
Крупное падение котировок произошло на фондовых биржах Китая
Китай 09:45
Шавкат Мирзиёев поручил выпускать больше ценных бумаг
Бизнес 09:44
Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Бизнес 09:41
Беларусь и Россия согласовали индикативные балансы по нефтепродуктам
Беларусь 09:30
Дагестан первым в России начнет поставки говядины в Иран
Иран 09:26
В восточном регионе Туркменистана развивается птицеводство
Бизнес 09:23