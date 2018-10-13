Болтон рассказал о цели поездки в Москву‍

13 октября 2018 08:47 (UTC+04:00)

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон надеется продолжить диалог между Москвой и Вашингтоном благодаря своей поездке в Россию в конце октября, заявил он в интервью журналисту радиостанции Salem Radio Network Хью Хьюитту, передает РИА Новости.

"Причина этого (визита) — продолжить беседу, которую провели президенты (США Дональд) Трамп и (России Владимир) Путин летом в Хельсинки, поговорить о российско-американских отношениях, и где мы можем достичь прогресса, где у нас все еще есть проблемы и разногласия", — рассказал Болтон.

Советник американского президента также отметил, что в Вашингтоне больше не видят попыток со стороны России "вмешательства" в выборы в США.

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