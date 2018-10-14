Демократы лидируют по опросам перед ноябрьскими выборами в Конгресс

Кандидаты от Демократической партии на выборах в американской конгресс обходят по популярности своих соперников из Республиканской партии, как передаёт РИА Новости свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием Washington Post и телеканалом ABC News.

Выборы в конгресс пройдут 6 ноября. Будет полностью избрана палата представителей (435 мест) и около трети сената (35 из 100 мест). Исследование касалось выборов в палату представителей. Опрос проводился 8-11 октября по телефону среди 1,14 тысячи американцев по всей стране, погрешность оценивается в 3,5 процентных пункта.

Согласно результатам опроса, демократы обходят республиканцев по популярности на 11 процентных пунктов: о поддержке первой партии в ходе опроса заявили 53% избирателей, за вторую готовы проголосовать 42%. Исследование показывает, что больше американцев (45% процентов против 37%) доверяют демократам в вопросах решения главных проблем в стране.

Рейтинг президента страны Дональда Трампа оценивается по результатам опроса в 41%. Это больше, чем аналогичный показатель, который зафиксировали организаторы опроса в августе — тогда положительно о работе главы государства высказались 36% респондентов.

Предстоящие промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут 6 ноября, имеют огромное значение для политического будущего страны. Они окажут влияние не только на процесс принятия законодательных решений, но и могут запустить процедуру импичмента нынешнего президента в случае перехода контроля к Демократической партии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.