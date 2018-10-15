Трамп: США точно не знают, производят ли в КНДР новые ракеты

Вашингтон не обладает точной информацией относительно того, производит ли Пхеньян новые ракеты. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS, которое было показано в эфире, сообщает в понедельник ТАСС.

Американскому лидеру был задан вопрос о том, верно ли, что северокорейские власти так и не приступили к уничтожению имеющихся у них вооружений и, наоборот, производят новые ракеты. "Никто точно не знает, я имею в виду, люди говорят об этом. На самом деле, я говорил об этом", - ответил Трамп. Он также констатировал, что в КНДР осуществляют демонтаж полигонов.

На повторный вопрос, производят ли в КНДР новые ракеты, Трамп ответил: "На самом деле, мы точно не знаем".

При этом, Трамп заострил внимание на том, что в последнее время Пхеньян не проводил новых ракетных запусков. "Они точно не проводили ядерных испытаний, поскольку о них быстро становится известно", - также добавил президент США.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

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