Трамп: США точно не знают, производят ли в КНДР новые ракеты

15 октября 2018 13:17 (UTC+04:00)

Вашингтон не обладает точной информацией относительно того, производит ли Пхеньян новые ракеты. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS, которое было показано в эфире, сообщает в понедельник ТАСС.

Американскому лидеру был задан вопрос о том, верно ли, что северокорейские власти так и не приступили к уничтожению имеющихся у них вооружений и, наоборот, производят новые ракеты. "Никто точно не знает, я имею в виду, люди говорят об этом. На самом деле, я говорил об этом", - ответил Трамп. Он также констатировал, что в КНДР осуществляют демонтаж полигонов.

На повторный вопрос, производят ли в КНДР новые ракеты, Трамп ответил: "На самом деле, мы точно не знаем".

При этом, Трамп заострил внимание на том, что в последнее время Пхеньян не проводил новых ракетных запусков. "Они точно не проводили ядерных испытаний, поскольку о них быстро становится известно", - также добавил президент США.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Кэтрин Эштон: Иран полностью выполняет ядерную сделку
Ядерная программа 12:47
General Electric займётся обслуживанием турбомашинного оборудования в Узбекистане
Энергетика 12:34
Трамп выразил сомнения в том, что изменение климата вызвано людьми
США 11:32
Мировая цена на нефть выросла более чем на 1%
Энергетика 10:37
Трамп считает Евросоюз наиболее "враждебным" к США союзником
США 09:09
Ким Чен Ын получил приглашение посетить Монголию
Другие страны 08:16
Лента новостей
Фестиваль авторской куклы соберет в Тбилиси кукольников со всего мира
Грузия 14:39
Cамые отвратительные музеи мира - трупы, паразитология...(ФОТО)
Интересное 14:18
Хикмет Гаджиев: За успешной внешней политикой стоит убедительная и выдержанная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Политика 14:06
ЗАО "Южный газовый коридор" назвало объем планируемых инвестиций в проекты по итогам 2018 года
Энергетика 14:00
Рэпер Qurd попал в тюрьму и показал себя жертвой советских репрессий (ВИДЕО)
Звёздный мир 13:52
Автобусы Mercedes Benz вернут в эксплуатацию в Ташкенте после детальной проверки
Бизнес 13:52
Принц Гарри и его супруга Меган ждут ребенка
Интересное 13:50
Выдача религиозным общинам Азербайджана автомобилей - показательный случай - Сиявуш Новрузов
Общество 13:50
Профессор Наргиз Пашаева принята в постоянные члены Комитета благотворителей канцлера Оксфордского университета (ФОТО)
Политика 13:47