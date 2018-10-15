Илон Маск решил создать робота из аниме

Основатель Tesla и Space-X Илон Маск рассказал, что ему нравится аниме, и заявил о намерении создать робота, передает в понедельник РИА Новости.

"Пора создать меху", — написал он в Twitter.

Меха — общее название гигантских антропоморфных роботов, а также поджанр в аниме, литературе и кинематографии, посвященный им. Аниме — вид японской анимации, рассчитанный на подростковую и взрослую аудиторию.

Ранее Маск сообщил, что компания Tesla хочет заняться производством текилы и подала заявку на регистрацию знака Teslaquila.

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