Илон Маск решил создать робота из аниме

15 октября 2018 17:31 (UTC+04:00)

Основатель Tesla и Space-X Илон Маск рассказал, что ему нравится аниме, и заявил о намерении создать робота, передает в понедельник РИА Новости.

"Пора создать меху", — написал он в Twitter.

Меха — общее название гигантских антропоморфных роботов, а также поджанр в аниме, литературе и кинематографии, посвященный им. Аниме — вид японской анимации, рассчитанный на подростковую и взрослую аудиторию.

Ранее Маск сообщил, что компания Tesla хочет заняться производством текилы и подала заявку на регистрацию знака Teslaquila.

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