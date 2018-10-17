Tesla договорилась о приобретении участка для своего завода в Китае

Американская компания Tesla договорилась о приобретении в Китае участка за 973 миллиона юаней (140,8 миллиона долларов) для строительства завода по производству электромобилей, который будет расположен в промышленной зоне района Линьган недалеко от Шанхая, передает в среду ТАСС.

Об этом сообщил шанхайский информационный портал "Пэнпай".

Речь идет об участке земли под коммерческое использование площадью 864,8 тысяч кв. м. Соответствующее соглашение, сообщает портал, уже подписано с Управлением по планированию и управлению земельными ресурсами города Шанхай. Право на использование земельного участка, согласно документу, компания Tesla получит на 50 лет. Согласно китайскому законодательству, вся земля в стране принадлежит государству.

Tesla 10 июля 2018 года подписала с администрацией района Линьган и корпорацией "Линьган" соглашение о строительстве завода по производству электромобилей, на котором планирует к 2020 году запустить сборку нового автомобиля Tesla Model 3.

Согласно документу, американская компания будет самостоятельно инвестировать в строительство предприятия с годовым объемом производства до 500 тысяч автомобилей. Данный проект также предполагает вложение средств не только в производство, но и в разработку, и дальнейшее продвижение продукции на местном рынке. О каких объемах инвестиций идет речь изначально не уточнялось, однако местные СМИ писали, что данный проект станет одним из крупнейших за всю историю Шанхая с точки зрения иностранных капиталовложений в производственные мощности.

В мае этого года глава Tesla Илон Маск объявил о том, что китайское правительство дало разрешение на строительство завода американской компании на территории страны.

Ранее сообщалось, что Tesla подписала меморандум о сотрудничестве с правительством Шанхая, которое выразило готовность оказывать компании поддержку в создании производственных и исследовательских мощностей, что должно сыграть позитивную роль в стремлении мегаполиса превратиться в глобальный инновационный центр.

В начале августа агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники в компании сообщило о готовности Tesla вложить в строительство завода 5 миллиардов долларов, а также о возможности привлечения средств в Китае для частичного финансирования проекта.

Шанхай не случайно был выбран местом строительства завода Tesla, поскольку именно этот мегаполис занимает первое место в Китае по внедрению электромобилей - на конец 2017 году в городе было зарегистрировано 165 тысяч таких машин.

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