Самолет с Меланьей Трамп на борту совершил вынужденную посадку из-за задымления

Самолет, на борту которого находилась первая леди США Меланья Трамп, был вынужден совершить посадку из-за задымления на борту. Об этом сообщила телекомпания CNN, передает в среду ТАСС.

По ее данным, примерно через 10 минут после взлета в передней части самолета появились следы дыма, ощущался запах горения.

Самолет благополучно приземлился на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном. По данным CNN, причиной инцидента, скорее всего, была механическая неполадка.

Меланья Трамп направлялась в Филадельфию (штат Пенсильвания) на встречу с группой детей.

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