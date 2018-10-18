Американцы потратят на празднование Хэллоуина $9 млрд

18 октября 2018 22:36 (UTC+04:00)

Расходы жителей США на празднование Хэллоуина (Дня всех святых), отмечаемого 31 октября, в 2018 году достигнут $9 млрд, свидетельствуют данные Национальной федерации розничной торговли (National Retail Federation, NRF), основанные на результатах проведенного Prosper Insights & Analytics опроса, пишет Интерфакс.

В 2017 году объем расходов составил рекордные $9,1 млрд.

В текущем году более 175 млн американцев планируют принять участие в праздновании Хэллоуина, и средние расходы в расчете на одного человека составят $86,79, отмечают в NRF.

"Ситуация в экономике благоприятная и уровень потребительского доверия довольно высокий, - отмечает президент и CEO организации Мэттью Шэй. - Таким образом, семьи готовы тратить деньги на празднование Хэллоуина в этом году".

"Ритейлеры запасаются товарами, чтобы обеспечить детей, животных и взрослых их любимыми украшениями, конфетами и костюмами в этом сезоне", - говорит он.

Согласно результатам опроса, американцы планируют потратить в общей сложности $3,2 млрд на костюмы для празднования Хэллоуина, $2,7 млрд - на различные украшения, $2,6 млрд - на конфеты и еще $400 млн - на поздравительные открытки.

Все более популярной становится покупка на Хэллоуин костюмов для домашних питомцев: в 2018 году такие расходы планируют почти 20% американцев, готовящихся отмечать этот праздник, по сравнению с 16% годом ранее.

"Один из основных трендов в этом году - рост расходов на костюмы для домашних животных", - говорит исполнительный вице-президент по стратегии Prosper Insights Фил Рист.

Всего нарядить своих питомцев планируют 31,3 млн американцев, из них 11% - в костюм тыквы, 7% - в костюм хотдога, 5% - в костюм шмеля и 3% - в костюм чёрта.

Затраты на эти цели, как ожидается, вырастут до $480 млн - более чем вдвое по сравнению с $220 млн в 2010 году, когда NRF начала отслеживать эти данные.

Порядка 45% людей, готовящихся праздновать Хэллоуин, планируют закупку костюмов и других товаров в дисконтных магазинов, 35% - в специализированных магазинах, 25% - в универмагах, 24% - в интернет-магазинах и 24% - в супермаркетах.

По оценкам NRF, для детей в этом году американцы чаще всего выбирают образы принцесс (7,6%) и супергероев (4,9%). Особой популярностью пользуются персонажи "Звездных войн", а также фильмов и комиксов о Бэтмене.

Взрослые в возрасте от 18 до 34 лет отдают предпочтение костюмам ведьм, вампиров и зомби.

Костюмированные вечеринки являются неотъемлемой традицией празднования Хэллоуина в Америке. Этот праздник знаменует начало осеннего праздничного сезона, когда продажи в США достигают своего пика.

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