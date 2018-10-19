Военный вертолет США упал на палубу авианосца Ronald Reagan

19 октября 2018 10:40 (UTC+04:00)

Вертолет ВМС США MH-60 упал в пятницу на палубу авианосца Ronald Reagan, который в настоящее время находится в Филиппинском море, есть пострадавшие. Об этом сообщило командование базирующегося в Тихом океане Седьмого флота США, передает в пятницу ТАСС.

По его сведениям, инцидент произошел сразу после взлета. О точном числе пострадавших информации не приводится. Однако командование сообщает, что все они находятся в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает.

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