В Калифорнии одномоторный самолет экстренно сел на автомагистраль

Одномоторный четырехместных самолет Piper PA-28-161, на борту которого находились два человека, совершил экстренную посадку на автомагистраль в Калифорнии, пострадавших нет. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на газету San Diego Union-Tribune.

Полиция получила сообщения об инциденте в городе Эль-Кахон. Как сообщил представитель дорожной полиции штата Трэвис Гэрроу, за штурвалом находился 35-летний мужчина, который проходил обучение на пилота. После того, как возникли проблемы с двигателем, воздушное судно посадил на дорогу его инструктор, также находившийся в кабине.

После инцидента некоторое время движение в районе происшествия на автомагистрали было затруднено. По данным издания, впоследствии самолет отбуксировали с трассы на место стоянки.

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