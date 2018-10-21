Помпео: США хотят, чтобы Иран не сомневался в их военном превосходстве

Вашингтон не стремится к вооруженному конфликту с Тегераном, но будет демонстрировать свое превосходство в военной сфере. Об этом, как передает ТАСС, говорится в статье госсекретаря США Майкла Помпео, опубликованной в номере журнала Foreign Affairs на ноябрь-декабрь.

"Мы не стремимся к войне. Но мы должны сделать так, чтобы было совершенно ясно, что эскалация - это проигрышный путь для Ирана; Исламская Республика не может сравниться с Соединенными Штатами по военной мощи, и мы не боимся давать лидерам Ирана это понять", - указал шеф американской дипломатии. Помпео отметил, что администрация США проводит кампанию по оказанию "максимального давления" на Тегеран.

При этом, по его словам, президент США Дональд Трамп "не желает новых продолжительных боевых действий США на Ближнем Востоке или в каком-либо регионе". Как подчеркнул Помпео, американский лидер "хотя и не боится применять военную силу, не стремится делать это". "Превосходящая военная мощь всегда будет опорой в том, что касается обеспечения американцев, но ее применение не должно быть предпочтительным вариантом", - констатировал госсекретарь.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что, "как ясно давал понять Трамп, давление на Иран только усилится, если он не будет соответствовать тем стандартам, которые США, их партнеры и союзники, а также сами иранцы хотят увидеть". По словам Помпео, если Иран выполнит требования Вашингтона, "вероятность того, что будет новое всеобъемлющее соглашение, существенно возрастет". "Мы полагаем, что сделка с режимом возможна. Если ее не будет, Иран столкнется с тем, что ему придется платить все дороже за безрассудные и жестокие действия по всему миру", - добавил госсекретарь США.

Кроме того, Помпео отметил, что Трамп "предпочитает не проводить эту кампанию в одиночку" и рассчитывает на участие в ней "союзников и партнеров США". По мнению госсекретаря, "повсеместное согласие относительно угрозы, которую представляет Иран, не оставляет возможности для того, чтобы страны сохраняли неопределенность в вопросе участия в глобальной борьбе с целью изменения поведения Ирана".

В своей статье Помпео называет Иран и КНДР основными среди стран, "не признающих международных норм". Госсекретарь заверяет, что США не позволят этим государствам "беспрепятственно осуществлять действия с целью дестабилизации".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.