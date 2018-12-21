Турция и США обсудят вывод американских войск из Сирии 8 января в Вашингтоне

Турция и США обсудят 8 января в Вашингтоне процесс вывода американских войск из Сирии. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала ТRТ, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

"8 января в Вашингтоне пройдет встреча, на которой будет обсуждаться процесс вывод войск США из Сирии", - сказал глава МИД республики, не уточнив уровень предстоящих переговоров.

Говоря об операции ВС Турции к востоку от реки Евфрат в Сирии, Чавушоглу отметил, что "она может быть отложена на некоторое время, но это не подразумевает отказа Анкары от предстоящих операций". По его словам, отсрочка операции необходима, чтобы не допустить "случайного ранения американских военнослужащих во время того, как они будут покидать Сирию".

О намерениях отложить проведение новой операции на севере Сирии сообщил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, на такой шаг Анкара пошла после его разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.

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