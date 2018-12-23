В Белом доме не знают о планах Трампа уволить главу ФРС, сообщили СМИ

23 декабря 2018 01:55 (UTC+04:00)

В Белом доме не располагают информацией о возможном увольнении главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сообщила в субботу пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мне неизвестно о планах уволить Пауэлла", - заявила она телеканалу CNBC.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения Пауэлла, так как разочарован очередным повышением учетной ставки.

ФРС США на последнем в этом году заседании, проходившем 18-19 декабря, ожидаемо приняла решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Это уже четвертое повышение в текущем году. При этом в следующем году регулятор спрогнозировал еще два повышения ставки, в то время как большинство наблюдателей ожидали одного. Повышение ставок в банковской системе удорожает стоимость заемных средств и тем самым негативно влияет на биржевые обороты.

Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту. Также президент США пошел на достаточно редкий шаг, сменив главу ФРС в начале своего президентского срока - вместо Джанет Йеллен председателем совета управляющих регулятора тогда стал Джером Пауэлл. Выдвинув кандидатуру Пауэлла, президент США Дональд Трамп нарушил традицию, согласно которой президенты на первом сроке обычно продлевают полномочия действующего главы ФРС. Однако Пауэлл продолжил политику повышения ставок.

Ранее в понедельник Трамп в очередной раз выразил свое недовольство по поводу эскалации роста ставки, написав в Twitter, что "с очень сильным долларом и практически без инфляции… пылающим Парижем и Китаем на спаде" просто невероятно, что ФРС еще рассматривает очередное ее повышение. А его советник по торговле Питер Наварро открыто призвал Пауэлла остановить политику ужесточения.

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