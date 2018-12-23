Трамп заявил, что дал Мэттису второй шанс, назначив его главой Пентагона

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал Джеймсу Мэттису второй шанс, когда назначил его на пост главы Пентагона, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Трамп ранее объявил, что Мэттис уйдет на пенсию в конце февраля 2019 года. Он также пообещал вскоре назвать кандидатуру нового главы Пентагона. Президент США сделал заявление об отставке Мэттиса на следующий день после того, как объявил об выводе американских войск из Сирии.

"Когда президент Обама бесславно уволил Джима Мэттиса, я дал ему второй шанс. Некоторые думали, что я не должен был (этого делать), я думал, что должен", - написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что предоставил Мэттису "все ресурсы, которых у него никогда не было". По его словам, союзники важны до тех пор, пока они "не извлекают собственную выгоду из США".

Мэттис в своем письме об отставке ранее заявил Трампу, что уходит с поста, чтобы тот смог найти министра обороны с более схожими с ним взглядами. Он рассказал, что уйдет в отставку после 28 февраля 2019 года и сделает все возможное, чтобы обеспечить гладкий переход власти к новому министру обороны США.