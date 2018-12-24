Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии

24 декабря 2018 10:09 (UTC+04:00)

Министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии, сообщил Fox News со ссылкой на чиновника из Пентагона, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пресс-секретарь военного ведомства в интервью AFP подтвердил, что приказ подписан.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил о победе в Сирии над ИГ* и выводе войск США из Арабской республики, отметив, что борьба с террористами была их единственной целью.

Вскоре после этого Джеймс Мэттис подал в отставку с поста главы Пентагона. Он опубликовал письмо, в котором недвусмысленно говорится о разногласиях с президентом по ключевым вопросам.

Накануне Трамп объявил, что с 2019 года исполняющим обязанности министра обороны будет нынешний замглавы Пентагона Патрик Шанахан.

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