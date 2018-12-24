Американский игрок в покер выиграл в казино миллион, поставив пять долларов

24 декабря 2018 19:32 (UTC+04:00)

Американец, игравший в покер в известном своими казино городе Атлантик-Сити, выиграл миллион, поставив всего лишь пять долларов, пишет местное издание Press of Atlantic City, передает РИА Новости.

Сообщается, что Гарольд М. разыграл пять долларов в трехкарточном покере, поставив дополнительную ставку 6 Card Bonus.

В результате победитель забрал карты дилера, собрав комбинацию флеш-рояль (от девятки до туза одной масти), что принесло ему миллион долларов выигрыша.

Представители казино отметили, что подобная ставка впервые выиграла в их заведении с 15-летней историей.

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