МИД: США не закроют каналы обмена информацией с Россией по Сирии

Москва не ожидает, что США закроют канал обмена информацией с Россией по Сирии после объявленного решения вывести войска, диалог будет продолжен, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, что в любом случае контакты между военными по сирийской теме настолько важны, значимы и востребованы, что этот диалог будет продолжен. Мы имеем несколько уровней такого диалога с американцами. На всех этих уровнях, со своей спецификой, эта тематика отрабатывается", - сказал Рябков.

"Конечно, перекрыть эти каналы было бы большой ошибкой с американской стороны. Но я не вижу никаких оснований ожидать чего-то подобного. По-моему, американцы считают эту работу полезной", - подчеркнул Рябков.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции. Агентство Рейтер со ссылкой на источники передало, что всех сотрудников госдепартамента США эвакуируют из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.

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