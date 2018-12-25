МИД: США не закроют каналы обмена информацией с Россией по Сирии

25 декабря 2018 17:22 (UTC+04:00)

Москва не ожидает, что США закроют канал обмена информацией с Россией по Сирии после объявленного решения вывести войска, диалог будет продолжен, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, что в любом случае контакты между военными по сирийской теме настолько важны, значимы и востребованы, что этот диалог будет продолжен. Мы имеем несколько уровней такого диалога с американцами. На всех этих уровнях, со своей спецификой, эта тематика отрабатывается", - сказал Рябков.

"Конечно, перекрыть эти каналы было бы большой ошибкой с американской стороны. Но я не вижу никаких оснований ожидать чего-то подобного. По-моему, американцы считают эту работу полезной", - подчеркнул Рябков.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ не означает прекращения существования коалиции. Агентство Рейтер со ссылкой на источники передало, что всех сотрудников госдепартамента США эвакуируют из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Китае открылся четвертый Маньчжурский международный форум
Китай 17:10
Лукашенко: Россия и Белоруссия "действительно могут договориться" по спорным вопросам
Беларусь 16:58
Трамп заявил семилетнему мальчику, что в его возрасте пора прекращать верить в Санту
США 16:53
Россия сомневается, что США выполнят обещание о выводе войск из Сирии
Россия 14:28
Власти Финляндии заявили, что по-прежнему заинтересованы в российском рынке
Европа 14:24
Российский банк поможет Таджикистану привлечь инвестиции для Рогуна
Таджикистан 12:58
Лента новостей
В Азербайджане предлагается внести изменения по выплатам страховых взносов обязательного медстрахования
Общество 18:48
Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитализацию "Азерэнержи"
Политика 18:44
Президент Ильхам Алиев присвоил двум сотрудникам минтруда и соцзащиты населения почетные звания
Политика 18:29
Назначен председатель Международного банка Азербайджана
Финансы 18:23
В Гарадагском районе Баку будут ограничения в подаче воды
Общество 18:19
Реджеп Тайип Эрдоган: Турция и Азербайджан с каждым днем все больше сближаются и связи между двумя странами укрепляются
Политика 18:18
В руководстве Международного банка Азербайджана новое назначение
Бизнес 18:17
Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
Беларусь 18:15
Двое судей Верховного суда Нахчыванской АР могут быть освобождены от должности
Общество 18:10