В США число погибших при исполнении полицейских за год увеличилось на 12%

Сто сорок четыре полицейских погибли в США при исполнении служебных обязанностей в 2018 году - на 15 человек больше, чем в 2017-м. Об этом сообщил в пятницу Национальный мемориальный фонд сотрудников правоохранительных органов США - общественная организация, базирующаяся в Вашингтоне и объединяющая действующих и бывших полицейских, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 2018 году погибли 144 полицейских, что на 12% больше, чем годом ранее", - говорится в распространенном докладе фонда.

Огнестрельные ранения стали причиной смерти 52 правоохранителей. "В частности, пятеро из них попали в устроенные злоумышленниками засады. Еще 50 блюстителей порядка стали жертвами автомобильных аварий", - указала организация.

По ее словам, среди погибших - 134 мужчины и десять женщин. Их средний возраст составляет около 41 года, служебный стаж - 12 лет.

В соответствии с документом, наибольшее число погибших отмечено в штатах Нью-Йорк, Калифорния, Флорида и Техас - по 11 человек в каждом из них. Примечательно, что полицией в 14 штатах, а также в столичном округе Колумбия, не было потеряно ни одного сотрудника.

Всего в стране насчитывается около 500 тыс. стражей порядка. Согласно данным, которые регулярно публикует газета The Washington Post, в результате полицейских операций в США ежегодно гибнет порядка 1 тыс. человек.

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