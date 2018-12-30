Трамп нашел средства для Береговой охраны в условиях прекращения работы правительства

30 декабря 2018 03:15 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп накануне частичного прекращения работы правительства 22 декабря поручил своей команде во что бы то ни стало изыскать способ восстановить финансирование Береговой охраны и в итоге это удалось сделать. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу телекомпания CBS.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы в свою очередь заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из казны.

Береговая охрана является пятым видом ВС США и единственным, находящимся в мирное время в подчинении министерства внутренней безопасности (МВБ). Его сотрудники в настоящее время не получают жалованье или отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за отсутствия финансирования. Без финансирования, помимо МВБ, остается примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, минфин и минторг. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

"Как только президент Трамп узнал о том, что для несущих службу в Береговой охране США людей появилась угроза не получить зарплату, он и его команда день и ночь работали над тем, чтобы найти выход из ситуации, которая складывалась при условии невозможности утвердить документ [временный бюджет]. В пятницу, 28 декабря, администрация нашла решение, которое гарантирует этим преданным американцам в униформе, которые каждый день несут службу ради безопасности американских семей, получение заслуженного жалованья", - приводит телекомпания слова неназванного представителя администрации высокого ранга.

По сведениям вашингтонских СМИ, на данный момент никаких признаков достижения консенсуса между республиканцами и демократами в Конгрессе не наблюдается, что указывает на то, что скорее всего работа части правительства будет приостановлена еще по меньшей мере до 3 января. В этот день Конгресс приступит к работе в новом составе, сформированном по итогам состоявшихся в США в ноябре промежуточных выборов.

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