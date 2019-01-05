В США пять детей погибли по дороге в парк развлечений

5 января 2019 05:52 (UTC+04:00)

Среди погибших в ДТП с несколькими транспортными средствами в штате Флорида были пять детей, которые направлялись в Disney World, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли, еще восемь пострадали, когда два легковых автомобиля и два тягача с прицепами, перевозящих дизельное топливо, столкнулись в четверг на шоссе между городами Грейнсвилл и Алачуа. На дорогу вылилось около 190 литров топлива, что повлекло за собой возгорание автомобилей. Возгорание удалось ликвидировать.

По последним данным, общее число погибших возросло до семи человек. Одним из автомобилей оказался пассажирский микроавтобус, в котором ехали ученики церковно-приходской школы прихода Авойлз штата Луизиана.

"Мы глубоко опечалены известием об ужасном происшествии, в которое попала группа молодых людей нашего прихода. Приход Авойлз потерял пятерых молодых людей в ДТП", - сообщил совет школы в Facebook.

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