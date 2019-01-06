Трамп готов закончить шатдаун "хоть завтра"

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что готов "хоть завтра" закончить бюджетный кризис с временным сокращением работы ведомств, но при этом дал понять, что на уступки демократам не готов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Этот шатдаун может закончиться хоть завтра или продолжаться очень долго", - сказал Трамп. "Это очень важная борьба, которую нужно выиграть", - уточнил президент США.

Он добавил, что сомневается, что ему придется сократить заявленное требование к конгрессу обеспечить 5,6 миллиарда долларов дополнительного финансирования на охрану границы.

При этом Трамп повторил, что стена на границе, которую он собирается построить, может быть сделана не из бетона, а из стали. Трамп уверен, что строительство стены окупится "в первый же год".

Ряд американских министерств и ведомств, включая госдеп, минюст и министерство внутренней безопасности, прекратили работу с 22 декабря из-за отсутствия бюджета. Трамп и демократы, получившие контроль в нижней палате конгресса (палате представителей), спорят о необходимости дополнительного финансирования пограничной безопасности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.