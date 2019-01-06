Трамп готов закончить шатдаун "хоть завтра"

6 января 2019 20:38 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что готов "хоть завтра" закончить бюджетный кризис с временным сокращением работы ведомств, но при этом дал понять, что на уступки демократам не готов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Этот шатдаун может закончиться хоть завтра или продолжаться очень долго", - сказал Трамп. "Это очень важная борьба, которую нужно выиграть", - уточнил президент США.

Он добавил, что сомневается, что ему придется сократить заявленное требование к конгрессу обеспечить 5,6 миллиарда долларов дополнительного финансирования на охрану границы.

При этом Трамп повторил, что стена на границе, которую он собирается построить, может быть сделана не из бетона, а из стали. Трамп уверен, что строительство стены окупится "в первый же год".

Ряд американских министерств и ведомств, включая госдеп, минюст и министерство внутренней безопасности, прекратили работу с 22 декабря из-за отсутствия бюджета. Трамп и демократы, получившие контроль в нижней палате конгресса (палате представителей), спорят о необходимости дополнительного финансирования пограничной безопасности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Американец покончил с собой после 11 лет ожидания казни
США 21:51
В США назвали самый популярный новостной канал 2018 года
США 15:19
Руководитель аппарата Пентагона ушел в отставку
США 11:19
Глава НАСА объяснил отмену визита Рогозина в США
США 09:13
Умер экс-министр обороны США Гарольд Браун
США 07:28
В США могут разрешить удобрения из человеческих останков
США 05:38
Лента новостей
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение
Другие страны 22:02
Американец покончил с собой после 11 лет ожидания казни
США 21:51
В Иране более 30 человек обратились в больницу после землетрясения
Общество 21:22
Мэй назвала сроки голосования в парламенте по Brexit
Европа 20:20
Число жертв обвала на золотодобывающей шахте в Афганистане возросло до 40 (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 19:46
На ирано-иракской границе произошло землетрясение
Общество 19:07
В Индии в ДТП погибли одиннадцать паломников
Другие страны 18:08
Угрозы жизни пострадавших в ДТП на Ставрополье азербайджанцев нет
Общество 18:04
Ташкент и Самарканд может связать еще одна скоростная железная дорога
Узбекистан 17:05